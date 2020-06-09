Ryanair планирует с 21 июня летать из Киева в Барселону, Мадрид и Краков - Криклий

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair планирует с 21 июня летать из Киева в Барселону, Мадрид и Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

“С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary (компания уже получила соответствующие разрешения). С 21 июня – Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются)», – написал он.

При этом Криклий сообщил, что украинские компании начнут выполнять международные авиарейсы с 22 июня.

На этой неделе планируются:

Lufthansa по маршруту Франкфурт – Киев(Б) – Франкфурт;

KLM по маршруту Амстердам – Киев(Б) – Амстердам;

по маршруту Амстердам – Киев(Б) – Амстердам; SWISS International Airlines Цюрих – Киев(Б) – Цюрих;

International Airlines Цюрих – Киев(Б) – Цюрих; Belavia Минск – Киев(Б) – Минск.

По словам министра, все пункты пропуска в аэропортах открыты, сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по возобновлению рейсов.

Справка Finance.ua:

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