Ryanair планирует с 21 июня летать из Киева в Барселону, Мадрид и Краков - Криклий

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Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair планирует с 21 июня летать из Киева в Барселону, Мадрид и Краков.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.
“С 16 июня из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию планирует летать Wizz Air Hungary (компания уже получила соответствующие разрешения). С 21 июня – Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Краков (разрешения на осуществление рейсов ожидаются)», – написал он.
При этом Криклий сообщил, что украинские компании начнут выполнять международные авиарейсы с 22 июня.
На этой неделе планируются:
По словам министра, все пункты пропуска в аэропортах открыты, сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по возобновлению рейсов.
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