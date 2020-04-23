Из-за карантина украинцы не потратят около $5 млрд на заграничный отдых летом — правительство

По расчетам Кабинета министров Украины, за закрытые границы и карантин расходы украинцев на заграничные поездки уменьшатся на 5 миллиардов долларов в течение 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

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По словам Шмыгаля, сокращение расходов на зарубежные поездки должно компенсировать недополучение украинской экономикой значительных поступлений от трудовых мигрантов, которые ранее пересылали валюту из-за рубежа, а сейчас вернулись в Украину.

«По нашим подсчетам, до 5 миллиардов долларов не уедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона. Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой», — заявил Шмыгаль.

Он считает, что денежный поток от украинских заробитчан в 2020 году может уменьшиться вдвое по итогам 2020 года. В 2019 году заробитчане перевели в Украину 12,017 миллиарда долларов.