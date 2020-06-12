Украина возобновляет международное пассажирское авиасообщение

В Украине с 15 июня возобновляется регулярное международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят восстановить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение”, – сообщил министр.

С 15 июня Украину готовы принимать:

Албания, США – без ограничений на границе;

– без ограничений на границе; Великобритания – с соблюдением карантина 14 дней;

Турция – без ограничений на границе и тестированием по прибытию.

С 27 июня:

Тунис – с тестированием по прибытию.

Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля:

Кипр, Черногория, Грузия, Греция.

“Прерогатива в открытии границ будет оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете”, – добавил Владислав Криклий.

Требования Госавиаслужбы к возобновлению полетов:

доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;

должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборка;

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в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей;

должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности, мобильная регистрация, бесконтактная посадка;

все в аэропорту должны носить защитные маски. Персонал также должен быть в защитных перчатках;

рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал;

для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

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