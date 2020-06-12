Украина возобновляет международное пассажирское авиасообщение

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В Украине с 15 июня возобновляется регулярное международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят восстановить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение”, – сообщил министр.
С 15 июня Украину готовы принимать:
С 27 июня:
Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля:
“Прерогатива в открытии границ будет оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете”, – добавил Владислав Криклий.
Требования Госавиаслужбы к возобновлению полетов:
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