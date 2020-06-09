Кабмин решил уменьшить тарифы для "зеленой энергетики"

10 июня Кабинет министров Украины подписал “Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики”.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Предусматривается, производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации “зеленых тарифов”, предусматривающей их уменьшение.

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Для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра — на 7,5%.

Ранее сообщалось, что к 2050 году в Украине будет 70% “зеленой” энергетики и 20-25% атомной к 2050 году. Уровень возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны вырастет до 70%. Об этом заявлял глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Справка Finance.ua: