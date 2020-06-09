0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 346 0

Кабмин решил уменьшить тарифы для "зеленой энергетики"

Кабмин решил уменьшить тарифы для "зеленой энергетики"

10 июня Кабинет министров Украины подписал “Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики”.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Предусматривается, производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации “зеленых тарифов”, предусматривающей их уменьшение.

Читайте также: Евростат назвал страну-лидера зеленой энергетики

Для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра — на 7,5%.

Ранее сообщалось, что к 2050 году в Украине будет 70% “зеленой” энергетики и 20-25% атомной к 2050 году. Уровень возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны вырастет до 70%. Об этом заявлял глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Справка Finance.ua:

  • В Минэнерго рассказали, какие комплексные меры нужны для стабилизации рынка “зеленой энергетики”. И. о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала, что для стабилизации рынка после подписания меморандума о “зеленой энергетике” необходимо введение комплексных мер, в частности изменения в закон об электроэнергии и переходе на механизм ПСО.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.