К 2050 году в Украине будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной — Минэкоэнерго

К 2050 году уровень возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны вырастет до 70%. Об этом во время презентации проекта Концепции зеленого энергетического перехода заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

При этом, говорит министр, это развитие должно быть экономически обоснованным. “Нельзя злоупотреблять ценой за киловатт, нужно, чтобы потребители платили справедливую цену”, — сказал Оржель. По его словам, согласно подсчетам министерства комбинация ВИЭ с энергохранилищем дешевле любого другого вида генерации.

Правда, будущее будущим, но на сегодняшний день компромиссного решения с рынком о реструктуризации зеленых тарифов, которые сейчас достаточно высокие, из-за чего возникают проблемы с их компенсацией, как уточнил министр, нет.

Также одним из направлений работы становится энергоэффективность. “Лучшая энергия, самая полезная для экологии — это та, что не была произведена”, — сказал министр.

Также к 2050 годк предусмотрен полный отказ от угольной генерации и переход к принципам циклической экономики (работа с вторсырьем, рациональное потребление ресурсов).

Что касается атомной генерации, ее уровень в энергобалансе будет снижаться и к 2050 году должен составить 20-25%. “Мы не ждем роста потребления электроэнергии в ближайшие годы, с оглядкой на энергоэффективность”, — сказал министр.