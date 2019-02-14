Евростат назвал страну-лидера "зеленой энергетики"

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Доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в Европейском Союзе (ЕС) в 2017 году достигла 17,5% по сравнению с 17,0% годом ранее.
Об этом сообщает Евростат.
По сравнению с 2004 годом (8,5%) доля энергии из возобновляемых источников выросла более чем в два раза.
Как отмечается в сообщении, доля “зеленой энергетики” является одним из основных показателей Европейской стратегии 2020. Целью ЕС является получение 20% энергии в валовом конечном потреблении энергии из возобновляемых источников к 2020 году и не менее 32% к 2030 году.
По данным Евростата, в 2017 году лидировала Швеция, где более половины (54,5%) энергии поступает из возобновляемых источников. Далее идут Финляндия (41,0%), Латвия (39,0%), Дания (35,8%) и Австрия (32,6%).
В противоположном конце рейтинга находятся Люксембург (6,4%), Нидерланды (6,6%) и Мальта (7,2%).
Каждое государство-член ЕС имеет свою собственную цель в стратегии 2020. Национальные целевые показатели учитывают различные отправные точки, потенциал возобновляемой энергии и экономические показатели. Среди 28 государств-членов ЕС 11 уже достигли целей стратегии 2020: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Хорватия, Италия, Литва, Венгрия, Румыния, Финляндия и Швеция.
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