В Минэнерго рассказали, какие комплексные меры нужны для стабилизации рынка “зеленой энергетики”

И. о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала, что для стабилизации рынка после подписания меморандума о “зеленой энергетике” необходимо введение комплексных мер, в частности изменения в закон об электроэнергии и переходе на механизм ПСО.

Об этом она сказала во время заседания правительства.

“Для того чтобы стабилизировать ситуацию на рынке электрической энергии, необходимо выполнение комплекса мероприятий, которые были наработаны антикризисным энергетическим штабом, который возглавляет Денис Анатольевич (Шмыгаль. – Ред). На сегодня продолжается выполнение этих мероприятий. От министерства, от правительства приняты необходимые решения, как уже было отмечено, относительно высвобождения дополнительных объемов “Энергоатома”. Для возможности продавать на долгосрочных двусторонних договорах на бирже для промышленных предприятий”, – сказала Ольга Буславец, отвечая на вопрос, каким образом после подписания меморандума по “зеленой энергетике” будет работать рынок.

По ее мнению, это очень хорошо повлияет и на “Энергоатом”, и на промышленные предприятия, которые смогут прогнозировать свою работу и финансовую деятельность.

“Мы готовимся к переходу к финансовому механизму ПСО, что тоже позволит “Энергоатому” быть полноценным участником этого рынка. И промышленникам покупать электрическую энергию по конкурентной цене. Что касается влияния подписания Меморандума – Меморандум является основой для подготовки изменений в Закон о поддержке альтернативных источников энергии. Конечно, благодаря этому меморандуму и добровольному соглашению, которое будет подготовлено и будет достигнуто – мы сможем уменьшить нагрузку на рынок около 7 млрд в год. И в целом за весь период поддержки до 2030 года уменьшить нагрузку на более 2 млрд евро”, – добавила Буславец.