Рынок коммерческих авто продолжает падение: топ-5 популярных марок в мае

В мае украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 680 новых машин. Такой результат на 40% меньше майского показателя 2019 года.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

“За 5 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 3,3 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года”, – говорится в сообщении.

Топ-5 коммерческих авто в прошлом месяце распределились следующим образом:

автомобили Renault заняли пятую часть этого сегмента автомобильного рынка – 141 шт. Renault отстала от своего майского результата прошлого года на 31%;

Fiat – 105 авто. Майские регистрации этой марки были на 6% меньше показателя годичной давности;

Peugeot – 70 автомобилей, снижение продаж – 17%;

МАЗ – 59 машин. Спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 13%.

Ford – 50 машин (-37%).

Справка Finance.ua:

Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15 процентов. В течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых машин.

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