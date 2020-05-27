Как правильно оформить другого водителя на машину

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Возможность назначать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с введением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
“Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем”, – говорится в сообщении.
Для кого доступна электронная услуга «Управление надлежащим пользователем». Для физических и юридических лиц. Услуга бесплатна. На одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС – по поданному заявлению или автоматически, в случае истечения срока, на который был назначен надлежащий пользователь.
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Стать надлежащим пользователем может только лицо, имеющее национальное водительское удостоверение или удостоверение водителя иностранного государства, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. В случаях, если основанием надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначения работника надлежащим пользователем непосредственно руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца ТС и лица, намеревающегося стать надлежащим пользователем.
Что для этого необходимо:
Следующие этапы:
Полный цикл предоставления услуги онлайн происходит за один рабочий день.
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