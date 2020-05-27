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Как правильно оформить другого водителя на машину

Как правильно оформить другого водителя на машину

Возможность назначать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с введением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

“Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем”, – говорится в сообщении.

Для кого доступна электронная услуга «Управление надлежащим пользователем». Для физических и юридических лиц. Услуга бесплатна. На одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС – по поданному заявлению или автоматически, в случае истечения срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

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Стать надлежащим пользователем может только лицо, имеющее национальное водительское удостоверение или удостоверение водителя иностранного государства, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. В случаях, если основанием надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначения работника надлежащим пользователем непосредственно руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца ТС и лица, намеревающегося стать надлежащим пользователем.

Что для этого необходимо:

  • выбрать из перечня услугу «Управление надлежащим пользователем»;
  • ввести VIN-код автомобиля, надлежащим пользователем которого лицо хочет стать, и проверить правильность деперсонифицированной информации об автомобиле, которую выдаст система;
  • выбрать основание надлежащего пользования (договоренность с владельцем; доверенность на право пользования ТС; договор аренды, найма или займа; договор финансового или оперативного лизинга);
  • ввести e-mail и телефон владельца автомобиля;
  • проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копию доверенности или договора, что является основанием надлежащего пользования;
  • подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.

Следующие этапы:

  • далее владелец должен получить письмо со ссылкой на онлайн-заявление лица, которое назначается надлежащим пользователем;
  • владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение;
  • если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭП;
  • после этого лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может видеть статус подтверждения заявки в е-Кабинете водителя.

Полный цикл предоставления услуги онлайн происходит за один рабочий день.

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По материалам Finance.UA
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