В мае рынок новых легковых авто упал на 15%: ТОП-5 самых популярных марок

Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15 процентов. В течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых машин.

Об этом сообщает Укравтопром.

“За пять месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 тыс. легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Импорт автомобилей в Украину с начала года упал на 44%

Также отмечается, что только с 12 мая сервисные центры МВД начали возобновлять свою работу. До этого времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно в дежурных СЦ по электронным каналам связи.

ТОП-5 самых популярных марок авто в мае:

самой популярной маркой на рынке новых легковых авто, как и в прошлом году, стала Toyota (1026 автомобилей, -17% от показателей мая 2019 года);

на втором месте – Renault (851 регистрация, на 12% меньше, чем годом ранее);

далее – KIA (671 авто, + 51% к показателям мая прошлого года);

Skoda (289 авто, -9%);

Mercedes-Benz (270 авто, +71%).

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage с результатом – 593 регистрации.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫