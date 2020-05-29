0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

В мае рынок новых легковых авто упал на 15%: ТОП-5 самых популярных марок

В мае рынок новых легковых авто упал на 15%: ТОП-5 самых популярных марок

Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15 процентов. В течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых машин.

Об этом сообщает Укравтопром.

“За пять месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 тыс. легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Импорт автомобилей в Украину с начала года упал на 44%

Также отмечается, что только с 12 мая сервисные центры МВД начали возобновлять свою работу. До этого времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно в дежурных СЦ по электронным каналам связи.

ТОП-5 самых популярных марок авто в мае:

  • самой популярной маркой на рынке новых легковых авто, как и в прошлом году, стала Toyota (1026 автомобилей, -17% от показателей мая 2019 года);
  • на втором месте – Renault (851 регистрация, на 12% меньше, чем годом ранее);
  • далее – KIA (671 авто, + 51% к показателям мая прошлого года);
  • Skoda (289 авто, -9%);
  • Mercedes-Benz (270 авто, +71%).

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage с результатом – 593 регистрации.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.