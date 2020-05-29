В мае рынок новых легковых авто упал на 15%: ТОП-5 самых популярных марок

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Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15 процентов. В течение месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых машин.
Об этом сообщает Укравтопром.
“За пять месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 тыс. легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года”, – говорится в сообщении.
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Также отмечается, что только с 12 мая сервисные центры МВД начали возобновлять свою работу. До этого времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно в дежурных СЦ по электронным каналам связи.
ТОП-5 самых популярных марок авто в мае:
Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage с результатом – 593 регистрации.
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