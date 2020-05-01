День финансов, 4 мая: карантин продлили, каталог ипотечных кредитов запустили, а Uber Eats решил уйти 🤷‍♂️

Старт трудовой недели, 4 мая, запомнился продлением карантина, новостями о дешевых кредитах, решением Uber Eats:

Кабмин продлил карантин. Но с послаблениями. Сегодня, на заседании правительства, правительство продлило карантин до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения. Например, откроют парки и зоны отдыха, салоны красоты и парикмахерские, заведения общественного питания на вынос, стоматологии и даже нотариусов.

А что с кредитными каникулами? Напомним, еще на прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект № 3329-д, который предусматривает продление кредитных каникул для украинцев. Так, физлиц должны освободить от штрафов и пени в случае просрочки погашения потребительских кредитов по 30 июня. Также законопроектом запрещается увеличивать процентную ставку по кредитам до 30 июля.

Киевских предпринимателей будут кредитовать под 6,5%. Киевские власти совместно с Фондом развития предпринимательства запускают кредитную программу для поддержки малого и среднего бизнеса на период карантина. Предприниматели смогут получать финансирование на реализацию инвестпроектов под 13% годовых. В городском бюджете на это предусмотрено 7 млн грн. За счет этих средств бизнесу компенсируют 50% номинальной процентной ставки, установленной кредитным договором. Более подробно про условия кредитования.

Зеленский также напомнил о дешевых кредитах. Ранее Finance.ua писал о том, что в Украине расширили программу “Доступных кредитов”. Президент заявил, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% планируется выделить почти 30 миллиардов. По словам Зеленского, есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а значит, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство.

На Finance.ua запустили каталог с кредитами на жилье. Далеко не каждый украинец имеет возможность купить себе новую квартиру. Чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму, можно воспользоваться ипотекой. Хотя ставки по ипотечным продуктам в Украине все еще достаточно высоки, мы надеемся, что ситуация будет меняться. Решили запускать каталог именно сейчас, чтобы у любого читателя Finance.ua уже была возможность просматривать ставки и условия по ипотеке.

Uber Eats уходит из Украины. Сервис по доставке еды Uber Eats решил с 3 июня прекратить свою деятельность в Украине. В компании отметили, что очень расстроены из-за прекращения работы в Украине, однако планируют и в дальнейшем предлагать поездки с Uber.

Большая стройка для более 150 тысяч работников. Кабмин совместно с сайтом robota.ua анонсировал онлайн-инструмент для обучения и поиска работы в дорожной отрасли. На обновление более 4000 км государственных дорог в 2020 году дорожная отрасль должна привлечь более 38 тысяч дорожных специалистов. Еще около 120 тысяч рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях. Минимальная зарплата рабочих зафиксирована на уровне 9670 грн.

А если на работу в Польшу? С 4 мая польские консульства в Украине возобновили выдачу виз, однако действуют некоторые ограничения на выдачу. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.