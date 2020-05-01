Зеленский обещает бизнесу 30 миллиардов дешевых кредитов под 3-5%

Президент Владимир Зеленский заявил, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% планируется выделить до 30 миллиардов.

Об этом он заявил в видеообращении.

“Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и обычным гражданам. Хочу отметить первые шаги в направлении облегчения жизни. Прежде всего это программы кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а значит, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. На эту программу запланировано до 30 млрд гривен”, – сказал Зеленский.

По его словам, дополнительно 6 млрд гривен направлено на увеличение материальной помощи по безработице, а также помощи работодателям, которые из-за коронавируса остановили деятельность.

“Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам”, – сказал глава государства.

Справка Finance.ua:

29 апреля Кабинет Министров на своем заседании поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

В программу добавили кредитование оборотного капитала (до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет) и добавили кредиты на рефинансирование (до 3 млн грн, под 0% годовых до 31 марта 2021 года и сроком до 5 лет).

На время карантина городская власть Киева вместе с Фондом развития предпринимательства вводит кредитование инвестпроектов для бизнеса под 6,5%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫