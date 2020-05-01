Польша частично возобновляет выдачу виз для украинцев

С 4 мая польские консульства в Украине возобновляют выдачу виз, однако действуют некоторые ограничения на выдачу.

Об этом сообщается на сайте посольства Республики Польша в Украине.

Кого будут принимать консульства: в начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Зарегистрироваться для подачи документов на визу по этим направлениям можно в электронной системе e-konsulat.

Прием заявителей с иной целью, чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов осуществляться не будет.

Заявители, которые зарегистрируются в системе e-konsulat, должны придерживаться следующих правил:

с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, нужно приходить только в определенное время;

распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу, на которой указана дата и время приема в консульстве;

подготовить все необходимые документы, список которых можно найти по ссылке в рубрике «Какие документы необходимо подать?»;

ожидая в очереди под консульством, следует соблюдать дистанцию минимум 1,5 м от других лиц;

вход в консульство возможен только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;

входя в консульство, при себе можно иметь только пакет документов, а все остальные личные вещи, в частности сумки и кульки, нужно оставить перед входом.

Справка Finance.ua:

С 29 апреля граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.

Украинское правительство будет рассматривать каждый запрос заробитчан на работу за рубежом.

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