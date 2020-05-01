Киевские власти вводят кредитование для предпринимателей под 6,5% в период карантина

На время карантина городские власти Киева вместе с Фондом развития предпринимательства вводят кредитование инвестпроектов для бизнеса под 6,5%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Столичные предприниматели смогут получать финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов на доступных условиях на уровне 13% годовых. Со стороны городских властей, в рамках проекта, на финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса в городском бюджете в 2020 году предусмотрено 7 млн грн. За счет этих средств для киевских предпринимателей будет компенсироваться 50% номинальной процентной ставки, которая установлена кредитным договором. Таким образом, благодаря компенсации из городского бюджета, процентная ставка составит 6,5% для конечного заемщика”, – говорится в сообщении.

Кто может быть участником программы:

субъекты хозяйствования – резиденты Украины, зарегистрированные в городе Киеве, производственные мощности которых размещены полностью или частично на территории города Киева или Киевской области и подпадающие под определение субъектов малого или среднего предпринимательства согласно положениям Хозяйственного кодекса Украины, в частности:

субъекты малого предпринимательства – средняя численность работников за отчетный период (календарный год) не превышает 50 лиц и годовой доход не превышает сумму, эквивалентную 10 миллионам евро;

субъекты среднего предприятия средняя численность работников за отчетный период (календарный год) составляет от 50 до 250 человек и годовой доход составляет сумму от 10 до 50 миллионов евро.

Сумма кредита не может превышать сумму в национальной валюте, эквивалентную 600 000 евро.

Максимальный срок предоставления финансово-кредитной поддержки не может превышать 6 лет.

Финансовую поддержку будут осуществлять по определенным критериям:

регистрация и размещение производственных мощностей;

вид деятельности согласно КВЭД 2010;

целевое назначение кредитов, в рамках направлений основной деятельности заемщика в соответствии с КВЭД 2010;

собственный вклад заемщика.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов Украины не рассматривает возможности освобождения юридических лиц от уплаты Единого социального взноса на период карантина.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует дополнить программу кредитования малого и среднего бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».

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