Киевские власти вводят кредитование для предпринимателей под 6,5% в период карантина

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На время карантина городские власти Киева вместе с Фондом развития предпринимательства вводят кредитование инвестпроектов для бизнеса под 6,5%.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
“Столичные предприниматели смогут получать финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов на доступных условиях на уровне 13% годовых. Со стороны городских властей, в рамках проекта, на финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса в городском бюджете в 2020 году предусмотрено 7 млн грн. За счет этих средств для киевских предпринимателей будет компенсироваться 50% номинальной процентной ставки, которая установлена кредитным договором. Таким образом, благодаря компенсации из городского бюджета, процентная ставка составит 6,5% для конечного заемщика”, – говорится в сообщении.
Кто может быть участником программы:
Сумма кредита не может превышать сумму в национальной валюте, эквивалентную 600 000 евро.
Максимальный срок предоставления финансово-кредитной поддержки не может превышать 6 лет.
Финансовую поддержку будут осуществлять по определенным критериям:
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