Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с послаблениями (инфографика)

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Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.
Такое решение было принято Кабинетом Министров на внеочередном заседании 4 мая.
“Карантин будет продлен до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.
Также данное постановление предусматривает возможность усиления карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.
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