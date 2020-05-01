0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1484 0

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с послаблениями (инфографика)

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с послаблениями (инфографика)

Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.

Такое решение было принято Кабинетом Министров на внеочередном заседании 4 мая.

“Карантин будет продлен до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 😷


Также данное постановление предусматривает возможность усиления карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Волнуешься за себя и близких? Страхование от коронавируса от 150 грн за полгода. Выплаты при COVID-19 до 50 тысяч гривен.

Страховка от коронавируса

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.