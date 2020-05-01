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"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грн

"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грн

К госпрограмме “Большая стройка” Кабинет Министров в партнерстве с robota.ua анонсировал онлайн-инструмент для обучения и поиска работы в дорожной отрасли – “Дороги и работа”.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров.

“В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные 112 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог в рамках национального проекта «Большая стройка». Масштабные дорожные инвестиции в разы расширяют потребность в рабочих местах. Чтобы оптимизировать процесс трудоустройства, Укравтодор совместно с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с robota.ua и Государственной службой занятости инициировали запуск проекта «Дороги и работа»”, – говорится в сообщении.

Минимальная зарплата рабочих зафиксирована на уровне 9670 грн.

Как отмечается, на обновление более 4000 км государственных дорог в 2020 году дорожная отрасль должна привлечь более 38 тысяч дорожных специалистов. Еще около 120 тысяч рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях — речь идет о развитии рынка проектных и инжиниринговых услуг, материальном производстве и компаниях из сферы обслуживания.

«Всего в 2020 году для реализации планов Укравтодора планируется привлечь более 150 тысяч работников. Это не только персонал, непосредственно задействованный в дорожных работах, но и в смежных отраслях. Помимо прямого трудоустройства, большое дорожное строительство имеет также влияние на все сферы экономики, ведь отремонтированные дороги оптимизируют логистику, влияют на уровень цен, побуждают к развитию внутренний рынок», – подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как стать дорожником без опыта работы:

  • в Учебном центре по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров работники дорожной отрасли получают профессионально-техническую квалификацию, а также имеют возможность повысить ее и переквалифицироваться;
  • в рамках проекта пользователи смогут в простой и доступной форме узнать о необходимых шагах для того, чтобы перейти в новую сферу.

Как найти вакансию на сайте:

  • на сайте есть инструмент для поиска вакансий по трем основным критериям: профессии, региону и компании. После выбора желаемой опции пользователь переходит на отдельные блоки сайта robota.ua, разработанные специально для проекта. Подрядные организации оперативно размещают свои вакансии, которые доступны в единой базе robota.ua.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Зеленский призвал правительство разработать механизм, который позволит всем работникам остаться работать в Украине после окончания карантина. По его словам, в этом контексте знаковым является продолжение программы Большая стройка. Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места.

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По материалам Finance.UA
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