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Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кабинет Министров уточнил категорию субъектов предпринимательства, которые смогут стать участниками программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, и снял ограничения по максимальной сумме кредита для рефинансирования под нулевую процентную ставку.

Соответствующее решение было принято сегодня, 29 апреля, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Правительство поддержало предложение Министерства финансов уточнить категорию субъектов предпринимательства, которые смогут стать участниками программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, и снять ограничения по максимальной сумме кредита для рефинансирования под нулевую процентную ставку”, – говорится в сообщении.

Что изменится:

  • получить рефинансирование в рамках антикарантинного пакета под нулевую процентную ставку, которым была дополнена программа 15 апреля 2020 года, смогут субъекты предпринимательства, чей годовой доход не превышал 10 миллионов евро. Снимается ограничение по максимальной сумме кредита на такое рефинансирование. Ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемая субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать любой трехлетний период 200 тыс. евро;
  • заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет в сумме до 3 миллионов гривен;
  • бизнес получит возможность оформить отсрочку по уплате не только тела кредита, но и процентов на обслуживание займа. Такая отсрочка может достигать 9 месяцев и зависит от цели предоставления государственной поддержки.

Сегодня получить заем по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» можно в четырех банках государственного сектора – ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и трех коммерческих банках – «Львов», «Альянс» и «ПУМБ».

Важно, что кредиты по новым правилам микро- и малый бизнес сможет получить сразу после внесения Советом Фонда соответствующих изменений в Программу «Доступные кредиты 5-7-9» и обновления соглашений Фонда с банками-партнерами.

Справка Finance.ua:

  • Государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.

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По материалам Finance.UA
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