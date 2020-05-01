Потребительские кредиты освободят от пени и штрафов до конца июня

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3329-д, который предусматривает продление кредитных каникул для украинцев.
«В случае просрочки потребителем в период с 1 марта по 30 июня 2020 года выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в этот период исполнения обязательств по уплате платежей) потребитель освобождается от ответственности перед кредитором за такое просрочку», – говорится в изменениях к закону «О потребительском кредитовании».
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Норма распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают не только банки, но и финансовые компании.
На какой период продлили льготу:
Кроме того, запрещается увеличивать процентную ставку.
«Запрещается увеличение процентов за пользование кредитом по причинам, иным чем предусмотренные частью четвертой статьи 1056-1 Гражданского кодекса в период с 1 марта по 31 июля 2020 года обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочку потребителем в этот период выполнения обязательств по уплате платежей). Нормы этого пункта распространяются в том числе на кредиты, определенные ч. 2 ст. 3 Закона”, – указано в документе.
На какие кредиты распространяются эти нормы:
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