Потребительские кредиты освободят от пени и штрафов до конца июня

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3329-д, который предусматривает продление кредитных каникул для украинцев.

«В случае просрочки потребителем в период с 1 марта по 30 июня 2020 года выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в этот период исполнения обязательств по уплате платежей) потребитель освобождается от ответственности перед кредитором за такое просрочку», – говорится в изменениях к закону «О потребительском кредитовании».

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Норма распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают не только банки, но и финансовые компании.

На какой период продлили льготу:

физические лица освобождаются от штрафов и пени в случае просрочки погашения потребительских кредитов по 30 июня;

потребитель в случае допущения такой просрочки освобождается от обязанностей уплачивать кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку выполнения (невыполнение, частичное выполнение) потребителем обязательства.

Кроме того, запрещается увеличивать процентную ставку.

«Запрещается увеличение процентов за пользование кредитом по причинам, иным чем предусмотренные частью четвертой статьи 1056-1 Гражданского кодекса в период с 1 марта по 31 июля 2020 года обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочку потребителем в этот период выполнения обязательств по уплате платежей). Нормы этого пункта распространяются в том числе на кредиты, определенные ч. 2 ст. 3 Закона”, – указано в документе.

На какие кредиты распространяются эти нормы:

на потребительские кредиты;