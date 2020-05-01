Из Украины уходит сервис по доставке еды Uber Eats

Сервис по доставке еды Uber Eats решил уже со следующего месяца прекратить свою деятельность в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании

“После продолжительного сотрудничества с местными ресторанами для осуществления удобной и надежной доставки еды мы приняли непростое решение прекратить работу сервиса Uber Eats в Украине.

Когда прекращают работу – с 3 июня 2020 года.

В компании отметили, что очень расстроены из-за прекращения работы Uber Eats в Украине, однако планируют и в дальнейшем предлагать поездки с Uber.

“Сейчас мы прежде всего стремимся уменьшить возможные негативные последствия этого решения для наших драгоценных работников, ресторанов и курьеров-партнеров, а также клиентов, которые нас поддерживали”, – подчеркнули в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

Ранее Uber Eats сделал доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта.

Для сравнения условия работы в сервисе Glovo и сервисе Uber Eats: Glovo: график – можно составлять самостоятельно.Зарплата – в среднем $200-250 в неделю. Работает система бонусов: за 10 заказов в неделю – бонус 400 грн, 20 – 900 грн, 30 – 1500 грн, 40 – 2200 грн, 50 – 2750 грн, 70 – 4200 грн. 17 грн за каждый заказ плюс 5,50 грн за каждый километр. Сумка – выдают бесплатно.

Сервис Uber Eats: График – свободный. Зарплата. Любой заказ стоит 30 гривен, плюс 6 грн за километр. За каждым районом города закреплен определенный коэффициент, на который умножается оплата за доставку, который составляет от 1,3 до 1,6. Сумка: чтобы получить брендированную сумку, надо стоять в очереди, где сумки выдают за 1000 грн в случайном порядке. Партнеры Uber Eats также предлагают арендовать рюкзак у них за 100 грн в день.

С 4 мая услуги сервиса доставки Raketa становятся платным в шести городах Украины. В связи с очередным переносом срока завершения карантина, растет объем инвестиций, поэтому больше нет возможности оказывать услуги полностью бесплатно. Где доставка станет платной: Киев; Вишневое; Днепр; Павлоград; Харьков; Львов. Стоимость доставки в этих городах – 40 гривен.

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