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Из Украины уходит сервис по доставке еды Uber Eats

Из Украины уходит сервис по доставке еды Uber Eats

Сервис по доставке еды Uber Eats решил уже со следующего месяца прекратить свою деятельность в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании

“После продолжительного сотрудничества с местными ресторанами для осуществления удобной и надежной доставки еды мы приняли непростое решение прекратить работу сервиса Uber Eats в Украине.

Когда прекращают работу – с 3 июня 2020 года.

В компании отметили, что очень расстроены из-за прекращения работы Uber Eats в Украине, однако планируют и в дальнейшем предлагать поездки с Uber.

“Сейчас мы прежде всего стремимся уменьшить возможные негативные последствия этого решения для наших драгоценных работников, ресторанов и курьеров-партнеров, а также клиентов, которые нас поддерживали”, – подчеркнули в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Uber Eats сделал доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта.
  • Для сравнения условия работы в сервисе Glovo и сервисе Uber Eats: Glovo: график – можно составлять самостоятельно.Зарплата – в среднем $200-250 в неделю. Работает система бонусов: за 10 заказов в неделю – бонус 400 грн, 20 – 900 грн, 30 – 1500 грн, 40 – 2200 грн, 50 – 2750 грн, 70 – 4200 грн. 17 грн за каждый заказ плюс 5,50 грн за каждый километр. Сумка – выдают бесплатно.
  • Сервис Uber Eats: График – свободный. Зарплата. Любой заказ стоит 30 гривен, плюс 6 грн за километр. За каждым районом города закреплен определенный коэффициент, на который умножается оплата за доставку, который составляет от 1,3 до 1,6. Сумка: чтобы получить брендированную сумку, надо стоять в очереди, где сумки выдают за 1000 грн в случайном порядке. Партнеры Uber Eats также предлагают арендовать рюкзак у них за 100 грн в день.
  • С 4 мая услуги сервиса доставки Raketa становятся платным в шести городах Украины. В связи с очередным переносом срока завершения карантина, растет объем инвестиций, поэтому больше нет возможности оказывать услуги полностью бесплатно. Где доставка станет платной: Киев; Вишневое; Днепр; Павлоград; Харьков; Львов. Стоимость доставки в этих городах – 40 гривен.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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