В Нацбанке рассказали, настроены ли украинские работодатели сохранять рабочие места во время карантина

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Около 77% опрошенных предприятий не ожидают изменений в количестве работников даже в связи с введением карантинных мероприятий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НБУ среди 102 украинских компаний в течение 30 марта – 1 апреля 2020 года.
Отмечается, что уменьшилась доля тех работодателей, которые ожидают уменьшения количества своих работников в следующем месяце.
“Среди тех, кто ожидал снижения количества работников – предприятия-импортеры и торговли”, – подчеркнули в Нацбанке.
Кроме того, за 2 недели карантина В НБУ зафиксировали падение на 34% количества новых вакансий на рынке труда.
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