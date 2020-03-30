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В Нацбанке рассказали, настроены ли украинские работодатели сохранять рабочие места во время карантина

В Нацбанке рассказали, настроены ли украинские работодатели сохранять рабочие места во время карантина

Около 77% опрошенных предприятий не ожидают изменений в количестве работников даже в связи с введением карантинных мероприятий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НБУ среди 102 украинских компаний в течение 30 марта – 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что уменьшилась доля тех работодателей, которые ожидают уменьшения количества своих работников в следующем месяце.

“Среди тех, кто ожидал снижения количества работников – предприятия-импортеры и торговли”, – подчеркнули в Нацбанке.

Кроме того, за 2 недели карантина В НБУ зафиксировали падение на 34% количества новых вакансий на рынке труда.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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