В Нацбанке рассказали, настроены ли украинские работодатели сохранять рабочие места во время карантина

Около 77% опрошенных предприятий не ожидают изменений в количестве работников даже в связи с введением карантинных мероприятий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НБУ среди 102 украинских компаний в течение 30 марта – 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что уменьшилась доля тех работодателей, которые ожидают уменьшения количества своих работников в следующем месяце.

“Среди тех, кто ожидал снижения количества работников – предприятия-импортеры и торговли”, – подчеркнули в Нацбанке.

Кроме того, за 2 недели карантина В НБУ зафиксировали падение на 34% количества новых вакансий на рынке труда.

Справка Finance.ua:

Задолженность по выплате заработной платы за февраль выросла в 18 регионах. Больше всего выросли долги перед работниками Херсонской области – на 52,1%.

Почти половина украинцев (40%) не имеют финансовых сбережений на период карантина.

Половина предпринимателей могут продержаться в условиях карантина не более месяца.

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