Где самые низкие цены на квартиры в Киеве (инфографика)

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Традиционно, самые дорогие квартиры в новостройках Киева – в центральных районах. Уже давно лидирует Печерск.
Об этом пишет budport.com.ua.
Тройка самых бюджетных локаций:
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Цены на квартиры в других районах столицы:
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