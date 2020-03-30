Где самые низкие цены на квартиры в Киеве (инфографика)

Традиционно, самые дорогие квартиры в новостройках Киева – в центральных районах. Уже давно лидирует Печерск.

Об этом пишет budport.com.ua.

Тройка самых бюджетных локаций:

Дарницкий район – 21 770 грн за кв. м;

Подольский – 21 614 грн за кв. м;

Деснянский район – 19 943 грн за кв. м.

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Цены на квартиры в других районах столицы:

в Печерском районе стоимость квадратного метра – 60 831 грн;

в Шевченковском районе (как и в прошлом месяце) – 40 147 грн за кв. м;

в Оболонском районе средняя цена составляет 26 583 грн. за кв. м;

в Днепровском – цены 24 794 грн за кв. м;

в Святошинском – 24 719 грн за кв. м;

в Голосеевском районе средняя цена за метр квадратный – 24 670 грн;

Соломенский район имеет показатель в 23 032 грн за «квадрат».

Справка Finance.ua:

Член Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Инна Шкулепова заявляла, что из-за разгула коронавируса в Киеве резко снизился спрос на аренду квартир.

Пока рынок ипотеки находится в состоянии обработки Правительством, украинцы могут воспользоваться программами кредитования или финансового лизинга.

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