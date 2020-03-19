0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 729 0

Рынок аренды в Киеве рухнул, а продажи квартир встали

Рынок аренды в Киеве рухнул, а продажи квартир встали

В Киеве резко снизился спрос на аренду квартир из-за разгула коронавируса. По словам риелторов, большинство потенциальных арендаторов отложили вопрос с жильем до окончания карантина.

“Спрос на аренду квартир сильно упал, процентов на 80. Думаю, вопрос аренды квартир люди отложат до конца карантина”, – рассказала киевский риелтор, член Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Инна Шкулепова.

“Все сейчас пытаются понять, как надолго эта ситуация с карантином. По существующим договорам собственники, скорее всего, просто пойдут навстречу арендаторам, сделав двухнедельные каникулы, но не будут базово менять условия. Гораздо важнее и фундаментальнее проявившиеся еще в декабре проблемы с экономикой – вот они будут влиять на цены в долгосрочной перспективе”, – отметил нам представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

На волне затишья некоторые собственники жилья могут принять решение о снижении арендных ставок, чтобы сдать квартиры побыстрее на упавшем спросе, говорит риелтор.

“Подешевеют, конечно, у тех хозяев, которые хотят сдать, остальные будут ждать. Спрос же на дома возрос. Если примут чрезвычайное положение, и это будет признано форс-мажором, то, думаю, за аренду платить не придется. Цены пойдут вверх, если это все не отразится на экономике и только после того, как закончится карантин”, – добавила Шкулепова.

Наравне с этим остановятся и все продажи квартир и домов, поскольку многие инстанции, которые задействованы при сделке, не будут работать во время карантина.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.