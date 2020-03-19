Рынок аренды в Киеве рухнул, а продажи квартир встали

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В Киеве резко снизился спрос на аренду квартир из-за разгула коронавируса. По словам риелторов, большинство потенциальных арендаторов отложили вопрос с жильем до окончания карантина.
“Спрос на аренду квартир сильно упал, процентов на 80. Думаю, вопрос аренды квартир люди отложат до конца карантина”, – рассказала киевский риелтор, член Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Инна Шкулепова.
“Все сейчас пытаются понять, как надолго эта ситуация с карантином. По существующим договорам собственники, скорее всего, просто пойдут навстречу арендаторам, сделав двухнедельные каникулы, но не будут базово менять условия. Гораздо важнее и фундаментальнее проявившиеся еще в декабре проблемы с экономикой – вот они будут влиять на цены в долгосрочной перспективе”, – отметил нам представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.
На волне затишья некоторые собственники жилья могут принять решение о снижении арендных ставок, чтобы сдать квартиры побыстрее на упавшем спросе, говорит риелтор.
“Подешевеют, конечно, у тех хозяев, которые хотят сдать, остальные будут ждать. Спрос же на дома возрос. Если примут чрезвычайное положение, и это будет признано форс-мажором, то, думаю, за аренду платить не придется. Цены пойдут вверх, если это все не отразится на экономике и только после того, как закончится карантин”, – добавила Шкулепова.
Наравне с этим остановятся и все продажи квартир и домов, поскольку многие инстанции, которые задействованы при сделке, не будут работать во время карантина.
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