Как украинцы ищут недвижимость на карантине

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В течение последней недели интерес к недвижимости увеличился на 13,8%, при этом выросла также доля новых пользователей на 29,8%.
Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра DOM.RIA.
Статистика вторичного рынка:
Статистика первичного рынка:
Что касается цен, то прошло еще мало времени, чтобы цены стали реагировать. Ценовые тенденции можно будет наблюдать не ранее начала апреля.
Как отмечают аналитики, активность рынка – в норме. Люди ищут и покупают недвижимость в онлайне. Однако, в связи с эпидемией коронавируса все больше людей предпочитают поиск и выбор жилья через интернет. Люди стали чаще просматривать квартиры, которые были сняты камерой 360 градусов.
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