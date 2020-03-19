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Как украинцы ищут недвижимость на карантине

Как украинцы ищут недвижимость на карантине

В течение последней недели интерес к недвижимости увеличился на 13,8%, при этом выросла также доля новых пользователей на 29,8%.

Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра DOM.RIA.

Статистика вторичного рынка:

  • количество просмотров квартир выросло на 2,27%;
  • количество открытий номера телефона снизилось всего на 7%.

Статистика первичного рынка:

  • на 3,16% выросло количество заявок на консультацию в отдел продаж.

Что касается цен, то прошло еще мало времени, чтобы цены стали реагировать. Ценовые тенденции можно будет наблюдать не ранее начала апреля.

Как отмечают аналитики, активность рынка – в норме. Люди ищут и покупают недвижимость в онлайне. Однако, в связи с эпидемией коронавируса все больше людей предпочитают поиск и выбор жилья через интернет. Люди стали чаще просматривать квартиры, которые были сняты камерой 360 градусов.

Справка Finance.ua:

  • Член Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Инна Шкулепова заявляла, что из-за разгула коронавируса в Киеве резко снизился спрос на аренду квартир.
  • Пока рынок ипотеки находится в состоянии обработки Правительством, украинцы могут воспользоваться программами кредитования или финансового лизинга.
  • Из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.

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По материалам Finance.UA
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