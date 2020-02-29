Аналоги ипотеки в Украине: как дешево купить жилье

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пока рынок ипотеки находится в состоянии проработки Правительством, украинцы могут воспользоваться программами кредитования или финансового лизинга.
О деталях этих программ портала Finance.ua рассказали на форуме «Ипотека – инструмент стремительного развития экономики».
Кредитование жилья от Госмолодежжилье. Программа финансируется из госбюджета страны, местных бюджетов и собственных средств учреждения. Кредит на приобретение жилья благодаря этой программе получило 13,7 тыс. семей.
Условия:
Читайте также: Рынок новостроек за 10 лет. Как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков
Кто может стать участником? Молодежь, педагоги, ученые, участники АТО/ООС, внутренне перемещенные лица, медики и т.д. Чтобы принять участие в программе, необходимо онлайн зарегистрироваться в очереди.
Финансовый лизинг. Государственное ипотечное учреждение предоставляет возможность воспользоваться программой финансового лизинга на жилье.
Условия:
Кто может воспользоваться? Семьи полицейских Национальной полиции и спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Однако существуют ограничения по стоимости квадратного метра в жилье. Предельная стоимость м² должно быть меньше, чем опосредованная, увеличенная для:
С мая 2019 года Государственное ипотечное учреждение приобрело около 1 300 квартир для этих категорий служащих, которые расположены в 110 населенных пунктах Украины. Еще около 13 тыс. семей приняли участие в программе финлизинга жилья.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия для населения подорожаетВчера, 12:03 - 11270 27
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиковВчера, 09:03 - 4031 15
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - ОржельВчера, 17:16 - 4769 13
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапеВчера, 08:03 - 4789 13
Президент объяснил "хаос" с платежками в январе и февралеВчера, 16:01 - 1635 6
Электроэнергия для населения подорожаетВчера, 12:03 - 11270 27
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - ОржельВчера, 17:16 - 4769 13
Monobank запустил бета-тестирование карты для детейВчера, 11:06 - 3859
Потребление воды в Украине могут ограничитьВчера, 15:00 - 3004 2
"Новая почта" начала доставлять грузы "Ин Тайма"Вчера, 16:38 - 2957 1
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)Вчера, 15:34 - 166
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Позавчера, 14:10 - 352 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 421 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2513
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1276 6