Аналоги ипотеки в Украине: как дешево купить жилье

Пока рынок ипотеки находится в состоянии проработки Правительством, украинцы могут воспользоваться программами кредитования или финансового лизинга.

О деталях этих программ портала Finance.ua рассказали на форуме «Ипотека – инструмент стремительного развития экономики».

Кредитование жилья от Госмолодежжилье. Программа финансируется из госбюджета страны, местных бюджетов и собственных средств учреждения. Кредит на приобретение жилья благодаря этой программе получило 13,7 тыс. семей.

Условия:

срок — от 20 до 30 лет;

первый взнос — от 6% до 10% от стоимости жилья;

льготная процентная ставка: от 0% до учетной ставки НБУ .

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Кто может стать участником? Молодежь, педагоги, ученые, участники АТО/ООС, внутренне перемещенные лица, медики и т.д. Чтобы принять участие в программе, необходимо онлайн зарегистрироваться в очереди.

Финансовый лизинг. Государственное ипотечное учреждение предоставляет возможность воспользоваться программой финансового лизинга на жилье.

Условия:

процентная ставка вознаграждения за лизинг — 3,8% годовых;

срок лизинга — до 20 лет;

стоимость жилья — от 10% до 60% (в зависимости от выслуги и количества детей).

Кто может воспользоваться? Семьи полицейских Национальной полиции и спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Однако существуют ограничения по стоимости квадратного метра в жилье. Предельная стоимость м² должно быть меньше, чем опосредованная, увеличенная для:

городов Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова — в 1,75 раза;

городов – областных центов, областного значения с населением более 300 тыс. человек и населенных пунктов, расположенных в районах, прилегающих к границам городов Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова – в 1,5 раза;

городов областного значения с населением от 100 тыс. до 300 тыс. лиц — в 1,25 раза;

других населенных пунктов — в пределах опосредованной стоимости.

С мая 2019 года Государственное ипотечное учреждение приобрело около 1 300 квартир для этих категорий служащих, которые расположены в 110 населенных пунктах Украины. Еще около 13 тыс. семей приняли участие в программе финлизинга жилья.