В Раде дорабатывают законопроект "второй волны" карантина в части налогообложения доходов физлиц

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Верховная Рада Украины дорабатывает законопроект, касающийся налогообложения доходов физических лиц.
Об этом написала на своей странице в FACEBOOK народный депутат от “Слуги народа”, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
“Дорабатываем законопроект “второй волны” карантина. Мои мысли – это сохранение доходов населения. Вчера отстояла норму о необложении налогом на доходы физических лиц (18 процентов) первых 4 тысяч гривен дохода в случаях, если месячная зарплата до 7000 гривен”, – написала Третьякова.
Она отметила, что предлагала границу в 15 тыс. грн, но начнут с 7 тыс. Это уже прогресс, по мнению Третьяковой.
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