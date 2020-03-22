В Раде дорабатывают законопроект "второй волны" карантина в части налогообложения доходов физлиц

Верховная Рада Украины дорабатывает законопроект, касающийся налогообложения доходов физических лиц.

Об этом написала на своей странице в FACEBOOK народный депутат от “Слуги народа”, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

“Дорабатываем законопроект “второй волны” карантина. Мои мысли – это сохранение доходов населения. Вчера отстояла норму о необложении налогом на доходы физических лиц (18 процентов) первых 4 тысяч гривен дохода в случаях, если месячная зарплата до 7000 гривен”, – написала Третьякова.

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Она отметила, что предлагала границу в 15 тыс. грн, но начнут с 7 тыс. Это уже прогресс, по мнению Третьяковой.

Справка Finance.ua:

Ранее экс-министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что поддерживает идею снижения ставки налога на доходы физических лиц ( НДФЛ ), но для этого должны быть созданы условия.

Народные депутаты планировали доходы физлиц облагать налогом по прогрессивной шкале.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если в Украине уменьшат налогообложение доходов, то военный сбор, в первую очередь, будет отменен.

Также Гетманцев заявлял о планах объединить в один налог НДФЛ , ЕСВ и военный сбор.

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