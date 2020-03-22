Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажорах

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Торгово-промышленная палата Украины в связи карантином упростила процедуру подачи заявления для получения предпринимателями сертификата о форс-мажорных обстоятельствах.
Об этом сообщается сайте ТПП.
“Учитывая сложную ситуацию, в которой оказались большинство предпринимателей на территории Украины в связи карантином, введенным Кабинетом Министров Украины, и введением ограничивающих мер в соответствующих сферах, мы упростили процедуру подачи заявления. Большинство обращений, которые мы получаем, связаны с невозможностью выполнения договорных обязательств. Если ваш случай тождественен, то вам понадобится минимальный пакет документов”, – говорится в сообщении.
Какие документы нужны:
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Отправлять документы следует в электронном варианте на адрес электронной почты: ucci@ucci.org.ua
Заявитель имеет право обращаться в ТПП для засвидетельствования форс-мажорных обстоятельств в случае уже нарушенного срока исполнения обязательства в связи с введенным карантином.
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