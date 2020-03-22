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Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажорах

Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажорах

Торгово-промышленная палата Украины в связи карантином упростила процедуру подачи заявления для получения предпринимателями сертификата о форс-мажорных обстоятельствах.

Об этом сообщается сайте ТПП.

“Учитывая сложную ситуацию, в которой оказались большинство предпринимателей на территории Украины в связи карантином, введенным Кабинетом Министров Украины, и введением ограничивающих мер в соответствующих сферах, мы упростили процедуру подачи заявления. Большинство обращений, которые мы получаем, связаны с невозможностью выполнения договорных обязательств. Если ваш случай тождественен, то вам понадобится минимальный пакет документов”, – говорится в сообщении.

Какие документы нужны:

  • Соответствующая форма заявления, подписанная руководителем предприятия;
  • копия договора;

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  • копия приказа (распоряжения) в связи с необходимостью прекращения деятельности на основании соответствующих нормативно-правовых актов;
  • Извещение (уведомление другой стороны).

Отправлять документы следует в электронном варианте на адрес электронной почты: ucci@ucci.org.ua

Заявитель имеет право обращаться в ТПП для засвидетельствования форс-мажорных обстоятельств в случае уже нарушенного срока исполнения обязательства в связи с введенным карантином.

Справка Finance.ua:

  • По результатам опроса, 65% украинских компаний не смогут выполнить свои годовые бизнес-планы из-за эпидемии коронавируса.
  • Национальный банк меняет постановление № 351, чтобы упростить банкам предоставление бизнесу, пострадавшему от режима карантина, кредитных каникул.
По материалам Finance.UA
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