Клиенты monobank с начала недели увеличили покупку доллара в 4 раза (график)

Клиенты monobank за 9-12 марта примерно в 4,2 раза увеличили покупку доллара – в среднем до $1,8 млн и в 2,3 раза евро – до EUR 247,5 тыс, по сравнению с объемами на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал со основатель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.



Telegram/ОГо!

Согласно статистике:

в среду клиенты monobank купили $2,7 млн и EUR 308,1 тыс.;

средний объем покупки доллара неделей ранее составлял $428,8 тыс., и 105,34 тыс. евро.

“Есть, конечно, рост объемов, но не ужас-ужас”, – написал Гороховский.

Напомним, ранее Гороховский сообщал, что клиенты monobank 11 марта почти в два раза увеличили покупки в продуктовых магазинах – до 120,5 млн грн и в полтора раза в аптеках – до 18,7 млн грн по сравнению со средним общим объемом покупок в будние дни.

Справка Finance.ua:

21 февраля monobank снизил ставки по депозитам в гривне на 1,5-2 процентных пункта.