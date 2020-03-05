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Клиенты Monobank в среду почти вдвое увеличили покупки в продуктовых магазинах и в полтора раза – в аптеках

Клиенты Monobank в среду почти вдвое увеличили покупки в продуктовых магазинах и в полтора раза – в аптеках

Клиенты monobank 11 марта почти в два раза увеличили покупки в продуктовых магазинах – до 120,5 млн грн и в полтора раза в аптеках – до 18,7 млн грн по сравнению со средним общим объемом покупок в будние дни.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Гороховский опубликовал два графика, согласно которым:

  • сумма трат в продуктовых магазинах выросла почти в два раза по сравнению с обычными будними днями и в полтора раза по сравнению с субботами;
  • сумма трат в аптеках выросла почти в полтора раза;
  • количество покупок в категориях Продукты и Аптеки почти не изменились. Это говорит о том, что увеличился средний чек.


Telegram/ОГо!

“Украинцы активно запасаются продуктами и лекарствами. Наблюдаем дальше”, – резюмировал Гороховский.

Справка Finance.ua:

  • 4 марта 2020 года в мобильном приложении monobank появилась возможность завести детскую карту — для пользователей до 16 лет.

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По материалам Finance.UA
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