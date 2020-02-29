FinAwards 2020: Какие банки и банковские продукты объявлены лучшими (фото)

В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2020.

FinAwards 2020 – это конкурс, который проводится уже третий год подряд, а его цель – определить и наградить лучшие розничные банки Украины в сферах реализации продуктов, клиентских сервисов и технологий сквозь призму клиентского опыта.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях – Finance.ua и Минфин . Platinum спонсором конкурса стал один из лидеров среди агрегаторов приема платежей Interkassa .

С самого начала на FinAwards 2020 царила непринужденная атмосфера. И это не удивительно, ведь встречались лучшие в своем деле люди, умеющие наслаждаться как работой, так и отдыхом.



FinAwards 2020 – место где встречаются коллеги и друзья





Непринужденная и дружеская атмосфера была спутником гостей весь вечер





Музыкальным сопровождением вечера выступала харизматичная маленькая конкурсантка 4-го сезона шоу ТВ-канала 1+1 «Голос дети» – Мария Полищук. А развлекали гостей мероприятия ведущие церемонии – команда победителей 3-го сезона проекта «Лига Смеха» «Загорецкая Людмила Степановна».



Парни от «Загорецкой Людмилы Степановны» уже второй год подряд сопровождают FinAwards



Интересные конкурсы с призами и замечательный юмор разряжали легкое напряжение от вопроса, который беспокоил каждого: «Кого же признают лучшими из лучших?» Ведь 32 украинских банка соревновались в 15 номинациях, а победители определялись путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертов сайтов Finance.ua и «Минфин». С учетом читательских голосов на сайте церемонии.

Как удалось выяснить позже, первым призером FinAwards стал банк ПУМБ. Награду он получил за лучшие условия в кредите наличными. А именно за продукт «ВСЕЯСНО».



Иван Евтушенко, генеральный директор Finance.ua и «Минфина», и Дмитрий Полищук из ПУМБа уже с наградой



В номинации «Лучшая кредитная карта mass» победила «Универсальная» от ПриватБанка. Кроме победителей в номинации «Лучшая кредитная карта» были и специальные награды от сайтов Finance.ua и «Минфин». Так, в номинации «Самая честная кредитная карта» победила кредитка под названием «Зеленая» от А-Банка. Ее условия предусматривают кредитный лимит до 200 000 грн. Бесплатное оформление, обслуживание и информирование, кэшбэк до 20%, 10% на остаток личных средств.



«Лайк» от Ольги Вовк – руководителя направления Internet banking А-Банка на FinAwards 2020



А вот в номинации «Выбор читателей Finance.ua» на первом месте оказалась кредитка Card Blanche White от Идея Банка. Именно ее больше всего заказывали через каталог кредитных карт на портале Finance.ua.

О кредитках для VIP-клиентов тоже не забыли. В тройку лучших в номинации «Лучшая кредитная карта VIP» вошли ОТП банк с картой Black Edition, которая получила «серебро», и Visa Signature от ПриватБанка с бронзой. Первое место в номинации заняла недавно представленная ​​миру железная карта IRON Bank от monobank.

Также monobank получил приз за «Лучший депозит». Второе место досталось Банку Глобус и депозиту «Классический», третье – депозиту «Срочный» от Универсал банка.

В сегменте лучших дебетовых карт mass победу одержала «всеКАРТА» от ПУМБа. Вторую позицию после победителя занял Forward Bank и его «КОКО Кард». В тройке лидеров номинации также monobank с дебетовой картой «Белая». А вот «Лучшей дебетовой картой VIP» признана Mastercard World Black Edition от ОТП Банка. Карта предусматривает: бесплатное снятие наличных, персональное премиальное обслуживание, сервисы Fast Line, бизнес-залы MasterCard. Плюс 5% сashback при расчетах в ресторанах, 1% – сashback от всех операций, 25% сashback при расчетах в кинотеатрах, 2% сashback при расчетах на АЗС.



Уже с наградой в руках Ольга Левченко, начальник управления продаж розничного бизнеса Департамента продаж розничного бизнеса и управления сетью «Розничный бизнес» ОТП Банка



Одна из самых ожидаемых наград FinAwards 2020 «Самый устойчивый банк» досталась Райффайзен Банку Аваль. Напомним, начиная с октября 2005 года, Райффайзен Банк Аваль является частью банковской группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», Австрия. Банк предлагает широкий перечень стандартных и современных банковских услуг, которыми пользуются более 2,5 млн клиентов.



Директор Finance.ua Сергей Виндерских и Владимир Щетинин, представитель Киевской региональной дирекции Райффайзен Банка Аваль



А вот награду «Народный банк», приз за лучшее качество обслуживания клиентов, получил monobank.



«Котики»: Риск-менеджер monobank Евгений Михалёв и Андрей Звизло, Директор Департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга от monobank с наградами



О диджитал-решениях тоже позаботились: на церемонии FinAwards 2020 награду «Передовые технологии года» получил ПриватБанк. Бронзовым призером номинации стал банк, который до этого входил только в пятерку лучших – «Восток». Второе место за развитие технологий банкинга все проголосовавшие на сайте FinAwards отдали Ощадбанку.



Андрей Шараевский, СМО компании Interkassa, вручил награду Сергею Харитичу, руководителю электронного бизнеса ПриватБанка



Звание «Лучший интернет-банк» уже который год подряд получает Приват24 от ПриватБанка. В этом году ПриватБанк также оказался первым в номинации «Лучший мобильный банк». Второе место досталось monobank | проекту Universal Bank, а на третьей позиции – мобильный банк от УкрСиббанка.

Стоит отметить и сразу две победы Альфа-Банка. Так, финучреждение забрало с FinAwards 2020 приз за «Лучшую рекламную кампанию» и еще и награду за первое место в номинации «Лучшая программа лояльности» благодаря Cash`U club – программе вознаграждений от банка, которая возвращает 0,5% от всех покупок. С помощью этой программы лояльности клиент банка также ежемесячно может выбирать свои категории покупки и возвращать деньгами до 20%. Количество категорий растет вместе с клубным статусом.



СМО компании Interkassa Андрей Шараевский и Ольга Пархоменко, директор по розничному кредитованию Альфа-Банка Украины, с наградой от FinAwards 2020





Отмечали и тех, кто внес значительный вклад в развитие своих финучреждений. Так, награду «Лучший руководитель розницы» получил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.



Антон Тютюн: “Победить мне помогла сильная команда”.



А звание «Банкир года», из числа 14 финальных кандидатов, в этом году получил соучредитель виртуального банка monobank Олег Гороховский.



Олег Гороховский – банкир года по версии FinAwards 2020



Поздравляем всех победителей и гостей FinAwards 2020. Уже пристально следим за банками и банковскими продуктами, чтобы отметить лучших на FinAwards 2021!





Справка Finance.ua. Все победители FinAwards 2020: