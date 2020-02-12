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На таможне видят риски сокращения торговли из-за коронавируса

На таможне видят риски сокращения торговли из-за коронавируса

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов видит риск сокращения торговли из-за коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его мнению, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая.

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“Вижу риск. По крайней мере, уже есть первые сообщения, что на некоторых фабриках устанавливают дополнительные отпуска. Конечно, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая”, – отметил он.

Нефедов добавил, что влияние на поступления таможни из-за этой проблемы пока сложно спрогнозировать.

Справка Finance.ua:

  • В Украине разработали и испытали тест-системы собственного производства для выявления нового смертельного коронавируса из Китая – этих систем хватит на 500 человек.
По материалам РБК-Украина
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