На таможне видят риски сокращения торговли из-за коронавируса

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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов видит риск сокращения торговли из-за коронавируса.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его мнению, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая.
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“Вижу риск. По крайней мере, уже есть первые сообщения, что на некоторых фабриках устанавливают дополнительные отпуска. Конечно, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая”, – отметил он.
Нефедов добавил, что влияние на поступления таможни из-за этой проблемы пока сложно спрогнозировать.
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