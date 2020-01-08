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Проверка груза на таможне сократилась с трех часов до 10 минут – Гончарук

Проверка груза на таможне сократилась с трех часов до 10 минут – Гончарук

На таможне заработали все сканеры, благодаря этому время на проверку груза сократится до 10 минут.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в FACEBOOK.

“С сегодняшнего дня на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей работает сканер для грузовых транспортных средств”, – отмечает Гончарук.

Как работают сканеры:

  • сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде.

Для чего необходимы сканеры:

  • сокращается время на проверку груза;

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  • это должно искоренить коррупцию на таможне;
  • эффективная и бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать существенные увеличения поступлений в Госбюджет.

По словам Гончарука, на пункте пропуска «Чоп» осмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов.

Сейчас сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубном.

Справка Finance.ua:

  • 25 октября Кабинет Министров Украины поручил таможне запустить стационарные сканеры на таможенных пунктах.

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По материалам Finance.UA
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