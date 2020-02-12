Гончарук: Правительство просчитывает влияние коронавируса на экономику Украины

Кабинет Министров уже стал просчитывать, каким образом пандемия коронавируса может повлиять на отечественную экономику.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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“Говоря о коронавирусе, я абсолютно уверен, что этот фактор нужно просчитывать, и мы это делаем. Вопрос в другом: никто в мире не может сказать, как на самом деле будет развиваться эта ситуация и какого масштаба она достигнет”, – отметил глава Кабмина.

Справка Finance.ua:

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, составляет 64 435 в 27 странах мира. 1383 человека умерли.