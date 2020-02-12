0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Гончарук: Правительство просчитывает влияние коронавируса на экономику Украины

Гончарук: Правительство просчитывает влияние коронавируса на экономику Украины

Кабинет Министров уже стал просчитывать, каким образом пандемия коронавируса может повлиять на отечественную экономику.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте также: Коронавирус может поразить 80% населения Земли, – ВОЗ

“Говоря о коронавирусе, я абсолютно уверен, что этот фактор нужно просчитывать, и мы это делаем. Вопрос в другом: никто в мире не может сказать, как на самом деле будет развиваться эта ситуация и какого масштаба она достигнет”, – отметил глава Кабмина.

Справка Finance.ua:

  • По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, составляет 64 435 в 27 странах мира. 1383 человека умерли.
  • В Украине, по информации Минздрава, не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.