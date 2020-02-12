Гончарук: Правительство просчитывает влияние коронавируса на экономику Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров уже стал просчитывать, каким образом пандемия коронавируса может повлиять на отечественную экономику.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Читайте также: Коронавирус может поразить 80% населения Земли, – ВОЗ
“Говоря о коронавирусе, я абсолютно уверен, что этот фактор нужно просчитывать, и мы это делаем. Вопрос в другом: никто в мире не может сказать, как на самом деле будет развиваться эта ситуация и какого масштаба она достигнет”, – отметил глава Кабмина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчанВчера, 14:53 - 30091 5
Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц3 ч. назад - 2459 4
Портрет украинского "заробитчанина": образование, возраст, регионыВчера, 11:02 - 6109 2
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки - мнение экспертаВчера, 15:37 - 9836 1
НБУ дал оценку текущему курсу гривны к доллару2 ч. назад - 1230 1
Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчанВчера, 14:53 - 30091 5
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки - мнение экспертаВчера, 15:37 - 9836 1
Валютными спекуляциями занимаются 5 банков — НБУВчера, 20:34 - 5155
Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц3 ч. назад - 2459 4
Налоговая ответила на самые распространенные вопросы плательщиков относительно внедрения РРО (инфографика)Вчера, 16:25 - 2375
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2530
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2359
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1670 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1677
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1877