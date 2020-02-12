Коронавирус: в Украине появились тест-системы собственного производства

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В Украине разработали и испытали тест-системы собственного производства для выявления нового смертельного коронавируса из Китая – этих систем хватит на 500 человек. Об этом корреспонденту УНН сказал научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.
“На данный момент (тест-системы – ред.) уже готовы… У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек, нашей разработки”, – сказал собеседник.
Он также заверил, что тесты “прошли все те же испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода”.
По словам научного директора, сейчас системы находятся в лаборатории, которая готова предоставить разработку заинтересованным сторонам. На вопрос о том, поступали ли предложения от таковых, Коляда ответил, что “они знают о такой возможности, но пока, видимо, необходимости не возникло”.
“Мы готовы выполнять исследования сами на коронавирус в нашей лаборатории, и, если кто-то захочет в своей лаборатории проводить, тогда мы можем продавать… Стоимость тест-систем – 5 тыс. грн на 50 человек. Это где-то в 4-5 раз дешевле, чем немецкие”, – рассказал он.
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