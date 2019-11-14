В правительстве рассказали, поднимут ли налоги для ФЛП в 2020 году

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В Украине повышать налоги для IT-ФЛП с января 2020 года не планируют.
Об этом рассказала депутат от партии «Голос» Кира Рудик на презентации Харьковского IT-кластера.
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“Повышение налогов для IT-ФЛП с января 2020 года не предусматривается. Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить рост индустрии, а не давить ее налогами. Сегодня IT-индустрия показывает огромный рост. Один из наибольших в украинской экономике. Естественно, мы хотим это поддерживать”, – сообщила она.
Депутат также признала, что инициатива о повышении налогов была преждевременной.
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