В правительстве рассказали, поднимут ли налоги для ФЛП в 2020 году

В Украине повышать налоги для IT-ФЛП с января 2020 года не планируют.

Об этом рассказала депутат от партии «Голос» Кира Рудик на презентации Харьковского IT-кластера.

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“Повышение налогов для IT-ФЛП с января 2020 года не предусматривается. Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить рост индустрии, а не давить ее налогами. Сегодня IT-индустрия показывает огромный рост. Один из наибольших в украинской экономике. Естественно, мы хотим это поддерживать”, – сообщила она.

Депутат также признала, что инициатива о повышении налогов была преждевременной.

Справка Finance.ua

В новом правительстве предложили создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли.