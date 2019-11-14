Как ИТ-компании платят налоги (инфографика)

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Украинские ИТ-компании – юридические лица платят в бюджет больше, чем ФЛПы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
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“Мы уже получили первые цифры, которые опровергают стереотипы, сложившиеся вокруг украинского ИТ-рынка. Многочисленные ФЛПы, благодаря которым оптимизируется налогообложение на ИТ-рынке, не генерируют большей части поступлений в государственный бюджет”, – говорится в сообщении.
Данные за 2018 – первое полугодие 2019 года:
Ранее новое правительство предлагало ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли:
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