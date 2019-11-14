0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Как ИТ-компании платят налоги (инфографика)

Как ИТ-компании платят налоги (инфографика)

Украинские ИТ-компании – юридические лица платят в бюджет больше, чем ФЛПы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Читайте также: Сколько можно зарабатывать в ИТ – аналитика

“Мы уже получили первые цифры, которые опровергают стереотипы, сложившиеся вокруг украинского ИТ-рынка. Многочисленные ФЛПы, благодаря которым оптимизируется налогообложение на ИТ-рынке, не генерируют большей части поступлений в государственный бюджет”, – говорится в сообщении.

Лучшие кредитные карты для хранения денег

Данные за 2018 – первое полугодие 2019 года:

  • налоги: юрлица – 8 506 млн грн; ФЛПы – 7 505 млн грн;
  • в целом выплаты в бюджет: юрлица – 11 465 млн грн; ФЛПы – 9 564 млн грн.

Справка Finance.ua:

Ранее новое правительство предлагало ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли:

  • ввести сбор на развитие человеческого капитала (кроме 5%-го единого сбора и ЕСВ);
  • ставка сбора будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.