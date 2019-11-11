День финансов, 15 ноября: е-трудовая, формула растаможки (версия "еврономеров"), планы по 4G в метро Киева

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В пятницу, 15 ноября. Как пользоваться электронной трудовой, проверить на исправность счетчик на свет и оформить виртуальную карту ПриватБанка.
Е-трудовая книжка от ПФУ. Веб-портал Пенсионного фонда Украины представил новую функцию – «электронная трудовая книжка». С помощью этой функции будет возможность просмотреть информацию о своих трудовых отношениях по основному месту работы.
4G в столичном метро. В КГГА заявляют, что на некоторых станциях метро начнут внедрять 4G уже в первом квартале следующего года. А до конца 2020 – начала 2021 4G будет работать на всех станциях и во всех тоннелях.
Виртуальная карта от ПриватБанка. Виртуальная карта выпускается в электронном виде и используется в основном для расчетов в интернете. Она может защитить вас от фишинга – одного из видов интернет-мошенничества. На примере ПриватБанка рассказываем, как ее можно оформить.
Формула растаможки. “Рецепт” от владельцев “еврономеров”. Участники организации Авто Евро Сила предложили разграничить подход в отношении коэффициента скидки на таможенные платежи и начисления НДС. Кроме того, начисление военного и пенсионного сбора на операции с растаможкой автомобиля предлагают совсем отменить.
Как проверить, пользуется ли кто-то вашим электросчетчиком. В компании ДТЭК Киевские электросети предлагают несколько вариантов проверки электросчетчиков на корректность работы. Например, отключить все электроприборы в доме и посмотреть, перестал ли работать счетчик. Если счетчик продолжает «считать», это может свидетельствовать о том, что кто-то потребляет ваши киловатты.
Газ VS Курс. Если не будет подписан транзитный контракт с Россией, Украина потеряет за год 3 млрд долл., как это повлияет на курс доллара, смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале. 🧐
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