Владельцы авто на "еврономерах" предложили свою формулу растаможки

13 июля владельцы авто на “еврономерах” и заместитель председателя комитета по социальной политике, нардеп Михаил Цимбалюк обсудили льготы на растаможку авто для некоторых слоев населения Украины.

Об этом сообщается на странице Авто Евро Сила в FACEBOOK.

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“Предложен дифференцированный подход, в отношении коэффициента скидки на таможенные платежи и начисления НДС. А начисление военного и пенсионного сбора на операции с растаможкой автомобиля предлагается отменить”, – говорится в сообщении.

Что предлагают представители общественной организации:

Ставка (таможенные платежи) х коэффициент скидки (Кск):

инвалиды войны – коэффициент скидки (0);

участники боевых действий, раненные участники Революции Достоинства – коэффициент скидки (0,5);

семьи погибших в АТО и во время Революции Достоинства – коэффициент скидки (0,25)

и во время Революции Достоинства – коэффициент скидки (0,25) другие категории согласно соответствующему Закону Украины – коэффициент скидки (0,5);

По многодетным семьям:

семьи из 3-5 детей – коэффициент скидки (0,5);

семьи более 5 детей – коэффициент скидки (0);

семьи, где есть минимум 1 ребенок с инвалидностью, или кто-то из родителей инвалид, или отсутствует – коэффициент скидки (0).

В целом формула должна выглядеть так:

Ставка (таможенные платежи) х Кск + НДС х Кск + Пенсионный (0) + Военный (0). При условии 1 автомобиль на человека или 1 автомобиль на семью.

“Отдельно подняли вопрос об отмене уплаты таможенных платежей и налогов на автомобили для ОО, профессионально занимающихся физической и психологической реабилитацией инвалидов и участников боевых действий и ОО, которые профессионально занимаются детьми с инвалидностью. При 1 автомобиль на ОО. И еще ряд мер” , – отмечается в сообщении.

Кроме того сообщается, что по предварительным переговорам один человек сможет ввезти не более одной машины раз в три года.