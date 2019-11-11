Владельцы авто на "еврономерах" предложили свою формулу растаможки

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13 июля владельцы авто на “еврономерах” и заместитель председателя комитета по социальной политике, нардеп Михаил Цимбалюк обсудили льготы на растаможку авто для некоторых слоев населения Украины.
Об этом сообщается на странице Авто Евро Сила в FACEBOOK.
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“Предложен дифференцированный подход, в отношении коэффициента скидки на таможенные платежи и начисления НДС. А начисление военного и пенсионного сбора на операции с растаможкой автомобиля предлагается отменить”, – говорится в сообщении.
Что предлагают представители общественной организации:
Ставка (таможенные платежи) х коэффициент скидки (Кск):
По многодетным семьям:
В целом формула должна выглядеть так:
Ставка (таможенные платежи) х Кск + НДС х Кск + Пенсионный (0) + Военный (0). При условии 1 автомобиль на человека или 1 автомобиль на семью.
“Отдельно подняли вопрос об отмене уплаты таможенных платежей и налогов на автомобили для ОО, профессионально занимающихся физической и психологической реабилитацией инвалидов и участников боевых действий и ОО, которые профессионально занимаются детьми с инвалидностью. При 1 автомобиль на ОО. И еще ряд мер” , – отмечается в сообщении.
Кроме того сообщается, что по предварительным переговорам один человек сможет ввезти не более одной машины раз в три года.
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