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Е-трудовая книжка стала доступна в Украине (инфографика)

Е-трудовая книжка стала доступна в Украине (инфографика)

Веб-портал Пенсионного фонда Украины представил новую функцию – «электронная трудовая книжка».

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

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Застрахованные лица теперь могут просмотреть информацию о своих трудовых отношениях по основному месту работы.

Однако, стоит отметить, что пока эти данные доступны только за период с 2011 года. Поэтому, если трудовые отношения физлица по месту работы оформлены до 2011 года, данные на веб-портале ПФУ не будут отражены.

Кому доступна функция. Е-трудовой могут воспользоваться только зарегистрированные пользователи сайта, у которых есть электронная подпись.

Справка Finance.ua:

После отмены обязательности трудовых книжек, при устройстве на работу нужно будет подать следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
  • трудовую книжку (при ее наличии),
  • заявление о приеме на основное место работы или по совместительству;
  • в случаях, предусмотренных законодательством, – документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья и другие документы.

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По материалам Finance.UA
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