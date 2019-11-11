Е-трудовая книжка стала доступна в Украине (инфографика)

Веб-портал Пенсионного фонда Украины представил новую функцию – «электронная трудовая книжка».

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

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Застрахованные лица теперь могут просмотреть информацию о своих трудовых отношениях по основному месту работы.

Однако, стоит отметить, что пока эти данные доступны только за период с 2011 года. Поэтому, если трудовые отношения физлица по месту работы оформлены до 2011 года, данные на веб-портале ПФУ не будут отражены.

Кому доступна функция. Е-трудовой могут воспользоваться только зарегистрированные пользователи сайта, у которых есть электронная подпись.

Справка Finance.ua:

После отмены обязательности трудовых книжек, при устройстве на работу нужно будет подать следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,

трудовую книжку (при ее наличии),

заявление о приеме на основное место работы или по совместительству;