Е-трудовая книжка стала доступна в Украине (инфографика)

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Веб-портал Пенсионного фонда Украины представил новую функцию – «электронная трудовая книжка».
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
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Застрахованные лица теперь могут просмотреть информацию о своих трудовых отношениях по основному месту работы.
Однако, стоит отметить, что пока эти данные доступны только за период с 2011 года. Поэтому, если трудовые отношения физлица по месту работы оформлены до 2011 года, данные на веб-портале ПФУ не будут отражены.
Кому доступна функция. Е-трудовой могут воспользоваться только зарегистрированные пользователи сайта, у которых есть электронная подпись.
После отмены обязательности трудовых книжек, при устройстве на работу нужно будет подать следующие документы:
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