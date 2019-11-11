Как проверить, не подключены ли соседи к вашему электросчетчику

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ДТЭК Киевские электросети советуют украинским семьям несколько вариантов проверки электросчетчиков на корректность работы прибора.
Об этом сообщается на сейте компании.
Читайте также: Экономия на воде: советы от Киевводоканала
“Вы заподозрили, что кто-то ворует вашу электроэнергию? К сожалению, такое возможно. И первый сигнал, который на это указывает – данные счетчика. Он может показывать значения, которые, с вашей точки зрения, не отражают ваше реальное электропотребление”, – говорится в сообщении.
В таком случае необходимо выключить из розетки все электрические приборы в доме. Электроника в «спящем режиме» (stand-by) также потребляет свет.
После отключения всего электрооборудования в доме счетчик должен остановиться:
“Если цифры на счетчике вам все-таки кажутся слишком большими, следует сосредоточиться на энергосбережении. Например, установить светодиодное освещение или, при покупке новых электроприборов, отдавать предпочтение энергосберегающим”, – советуют в компании.
Также в ДТЭК Киевские электросети советуют обратиться к специалистам:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)Вчера, 11:01 - 1701 12
В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформыВчера, 14:15 - 1454 8
Пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРРВчера, 20:20 - 780 5
На жительницу Буковины после похищения мобильного номера оформили кредитов на 20 тыс. грнВчера, 18:38 - 1001 5
Принят бюджет на 2020 год: основные цифрыВчера, 14:30 - 2520 3
Какие нарушения ПДД будет распознавать система видеофиксации (инфографика)Вчера, 13:00 - 4120 3
Какой курс доллара заложен в бюджетеВчера, 16:05 - 3771
Принят бюджет на 2020 год: основные цифрыВчера, 14:30 - 2520 3
Межбанк: за гривну сыграют четыре фактораВчера, 11:22 - 2209
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)Вчера, 11:01 - 1701 12
Основатель "Википедии" запустил соцсетьВчера, 17:20 - 195
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 679 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 725
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2050 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2374