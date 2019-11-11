Как проверить, не подключены ли соседи к вашему электросчетчику

ДТЭК Киевские электросети советуют украинским семьям несколько вариантов проверки электросчетчиков на корректность работы прибора.

Об этом сообщается на сейте компании.

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“Вы заподозрили, что кто-то ворует вашу электроэнергию? К сожалению, такое возможно. И первый сигнал, который на это указывает – данные счетчика. Он может показывать значения, которые, с вашей точки зрения, не отражают ваше реальное электропотребление”, – говорится в сообщении.

В таком случае необходимо выключить из розетки все электрические приборы в доме. Электроника в «спящем режиме» (stand-by) также потребляет свет.

После отключения всего электрооборудования в доме счетчик должен остановиться:

индукционный счетчик (старая модель) – диск замер и прекратил вращаться;

электронный счетчик (современные модели) – светодиод нагрузки прекратил мигать и начал непрерывно светиться, начисление прекратилось;

если после всех проверок счетчик все равно продолжает «считать», это может свидетельствовать о том, что кто-то потребляет ваши киловатты, или о неисправности счетчика.

“Если цифры на счетчике вам все-таки кажутся слишком большими, следует сосредоточиться на энергосбережении. Например, установить светодиодное освещение или, при покупке новых электроприборов, отдавать предпочтение энергосберегающим”, – советуют в компании.

Также в ДТЭК Киевские электросети советуют обратиться к специалистам:

в случае подозрения о несанкционированном подключении – к управителю ( ЖЭК у, ОСМД , управляющей компании) вашего дома. Он направит вам электрика, который зафиксирует и отключит такую врезку;