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Экономия на воде: советы от Киевводоканала

Экономия на воде: советы от Киевводоканала

В “Киевводоканале” заявили, что потребители могут платить за воду в два, а то и в три раза меньше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Чтобы сэкономить на платежках за воду, следует:

  • регулярно проверять исправность кранов и бачка унитаза – из-за неисправной сантехники теряется 20-200 л воды в сутки;
  • принимать душ вместо ванной: во время принятия душа расходуется 40-50 л воды, а для того, чтобы наполнить ванну, нужно 150-170 л;
  • выключать воду во время чистки зубов, мыть посуду в раковине, а под проточной водой только споласкивать – это позволит сэкономить до 50 л воды в день;

Как сэкономить на коммуналке

  • пользоваться насадками-аэраторами для кранов, чтобы сэкономить до 30% воды;
  • заменить сливной бачок унитаза на современный экономичный – он использует в три раза меньше воды, чем обычный;
  • выбирать энергосберегающие экономичные модели стиральных и посудомоечных машин – они помогут сэкономить и электричество, и воду;
  • установить счетчик воды – он позволит платить только за фактически использованную воду. Без счетчиков начисление производится по установленной норме водопотребления, а это примерно втрое больше.

Справка Finance.ua:

  • Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева составляет 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м.
  • Тариф на услуги централизованного снабжения холодной воды, водоотвода (с использованием внутридомовых систем) составляет 21,756 грн.
По материалам Finance.UA
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