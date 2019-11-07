Экономия на воде: советы от Киевводоканала

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В “Киевводоканале” заявили, что потребители могут платить за воду в два, а то и в три раза меньше.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Чтобы сэкономить на платежках за воду, следует:
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