Экономия на воде: советы от Киевводоканала

В “Киевводоканале” заявили, что потребители могут платить за воду в два, а то и в три раза меньше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Чтобы сэкономить на платежках за воду, следует:

регулярно проверять исправность кранов и бачка унитаза – из-за неисправной сантехники теряется 20-200 л воды в сутки;

принимать душ вместо ванной: во время принятия душа расходуется 40-50 л воды, а для того, чтобы наполнить ванну, нужно 150-170 л;

выключать воду во время чистки зубов, мыть посуду в раковине, а под проточной водой только споласкивать – это позволит сэкономить до 50 л воды в день;

пользоваться насадками-аэраторами для кранов, чтобы сэкономить до 30% воды;

заменить сливной бачок унитаза на современный экономичный – он использует в три раза меньше воды, чем обычный;

выбирать энергосберегающие экономичные модели стиральных и посудомоечных машин – они помогут сэкономить и электричество, и воду;

установить счетчик воды – он позволит платить только за фактически использованную воду. Без счетчиков начисление производится по установленной норме водопотребления, а это примерно втрое больше.

Справка Finance.ua:

Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева составляет 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м.