День финансов, 15 октября: выигрыш ПриватБанка в суде, отмена военного сбора, снятие запрета на продажу алкоголя

Вторник, 15 октября: На что пойдут средства при отмене военного сбора, и что думают украинцы о референдуме относительно рынка земли:

ПриватБанк выиграл у экс-владельцев апелляцию в Лондонском суде. Апелляционный суд Лондона удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова не относящимся к юрисдикции этого суда. Суд также отказал ответчикам в разрешении на обжалование решения и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.

В ПриватБанке разъяснили, что интересовало миссию МВФ. Председатель правления национализированного ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что миссия Международного валютного фонда во время визита в Украину хотела убедиться, что деньги, которые они вкладывают в страну, используются эффективно.

Военный сбор предлагают отменить. Депутат Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты №2252 и №2253, которыми предлагает отменить военный сбор с 1 января 2020 года. Депутат отмечает, что военный сбор и налог на доходы физических лиц дублируют друг друга. Это приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения – заработной платы.

Банкиры договорились с МВФ и НБУ о снижении минимального уставного капитала. Независимая ассоциация банков Украины договорилась с представителями технической миссии Международного валютного фонда и НБУ о снижении минимального размера уставного капитала банка до 200 миллионов гривен с 500 миллионов гривен, установленных в настоящее время.

Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли. Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Об этом говорится в опросе центра Разумкова. Так, за референдум проголосовали бы 59,3% респондентов.

Верховный Суд отменил запрет на продажу алкоголя в Киеве ночью. Верховный Суд признал незаконным решение Киевсовета о запрете реализации алкоголя с 23:00 до 10:00. Отмечается, что суды дважды признавали решение о запрете продавать алкоголь ночью незаконным, первым был Окружной админсуд Киева, вторым – Киевский апелляционный административный суд.