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В ПриватБанке разъяснили, что интересовало миссию МВФ

В ПриватБанке разъяснили, что интересовало миссию МВФ

Председатель правления национализированного ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что миссия Международного валютного фонда во время визита в Украину хотела убедиться, что деньги, которые они вкладывают в страну, используются эффективно.

Об этом он рассказал в интервью изданию “НВ Бизнес”.

“Миссия МВФ покинула Украину несколько дней назад. Один из главных вопросов – ПриватБанк. МВФ хочет убедиться, что деньги, которые они вкладывают в страну, используются эффективно, а не для выплаты олигархам. Сейчас обсуждается программа на несколько миллиардов долларов. Для спасения ПриватБанка государство вложило примерно такую ​​же сумму – более 5 млрд долларов”, – сказал Крумханзл.

Комментируя, что в меморандуме МВФ было прописано, что задача ПриватБанка все долги вернуть, он заявил: “По сути, правда. Это обязательство, которое давало правительство Украины и которое описано в меморандуме с Международным валютным фондом”.

“Я встречался с представителями миссии МВФ, когда они были в Украине. Мы обсуждали стабильность банка и ликвидность. Они высоко ценят изменения в корпоративном управлении за последние полтора года, включая избрание нового наблюдательного совета, в который входят шесть независимых членов”, – добавил Петр Крумханзл.

Что касается информации о встрече представителей МВФ с Генеральной прокуратурой по поводу ПриватБанка, Крумханзл отметил, что ему трудно это комментировать.

По материалам НВ
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