Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли (опрос)

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Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум.
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Об этом говорится в опросе центра Разумкова.
Абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория – 57,2% всех опрошенных или 64,4% тех, кто принял бы участие в референдуме.
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