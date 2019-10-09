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Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли (опрос)

Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли (опрос)

Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум.

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Об этом говорится в опросе центра Разумкова.

  • За референдум – 59,3% респондентов.
  • Не следует выносить на референдум – 24,4%.
  • Приняли бы участие в таком референдуме – 69,1%.
  • Не приняли бы участия – 16,0%.

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Абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория – 57,2% всех опрошенных или 64,4% тех, кто принял бы участие в референдуме.

Справка Finance.ua

  • 25 сентября 2019 Кабмин инициировал Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Указанным законопроектом предусматривается право на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, юридическим лицам, созданным по законодательству Украины, территориальным общинам и государству.
  • Сейчас в частной собственности находится около 30 млн га сельскохозяйственных угодий, которые получили в собственность около 7 млн граждан.
  • Президент заявил, что покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и украинские компании.
  • Запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.
По материалам Finance.UA
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