Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли (опрос)

Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум.

Читайте также: Кто сможет покупать землю в Украине

Об этом говорится в опросе центра Разумкова.

За референдум – 59,3% респондентов.

Не следует выносить на референдум – 24,4%.

Приняли бы участие в таком референдуме – 69,1%.

Не приняли бы участия – 16,0%.

Абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория – 57,2% всех опрошенных или 64,4% тех, кто принял бы участие в референдуме.

Справка Finance.ua

25 сентября 2019 Кабмин инициировал Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Указанным законопроектом предусматривается право на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, юридическим лицам, созданным по законодательству Украины, территориальным общинам и государству.

Сейчас в частной собственности находится около 30 млн га сельскохозяйственных угодий, которые получили в собственность около 7 млн граждан.

Президент заявил, что покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и украинские компании.