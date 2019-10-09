Верховный Суд отменил запрет на продажу алкоголя в Киеве ночью

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Верховный Суд признал незаконным решение Киевсовета о запрете реализации алкоголя с 23:00 до 10:00.
Об этом говорится в постановлении суда от 7 октября.
Отмечается, что суды дважды признавали решение о запрете продавать алкоголь ночью незаконным, первым был Окружной админсуд Киева, вторым – Киевский апелляционный административный суд.
Киевсовет подал кассационную жалобу, однако Верховный Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.
Постановление Верховного Суда вступает в силу со дня его опубликования и является окончательным, то есть обжалованию не подлежит.
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