0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 222 0

Верховный Суд отменил запрет на продажу алкоголя в Киеве ночью

Верховный Суд отменил запрет на продажу алкоголя в Киеве ночью

Верховный Суд признал незаконным решение Киевсовета о запрете реализации алкоголя с 23:00 до 10:00.

Об этом говорится в постановлении суда от 7 октября.

Отмечается, что суды дважды признавали решение о запрете продавать алкоголь ночью незаконным, первым был Окружной админсуд Киева, вторым – Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, однако Верховный Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Постановление Верховного Суда вступает в силу со дня его опубликования и является окончательным, то есть обжалованию не подлежит.

Справка Finance.ua:

  • Киевсовет 22 сентября 2016 года ввел запрет на реализацию субъектами хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю алкогольными и слабоалкогольными напитками на территории Киева, с 23:00 до 10:00. Решение вступило в силу 13 октября. Его поддержали 86 депутатов Киевсовета.
  • Решением предусмотрено, что запрет распространяется только на продажу алкоголя в заведениях розничной торговли. Продажа спиртных напитков и пива в ресторанных заведениях в ночное время не запрещена.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.