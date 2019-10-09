ПриватБанк выиграл у экс-владельцев апелляцию в Лондонском суде

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Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова не относящимся к юрисдикции этого суда.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.
В своем решении Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года”, – говорится в сообщении.
Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что “банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 млрд долл США (включая процентами – 3 млрд долл США), как заявлено в исковых требованиях”.
Апелляционный суд постановил, что, “при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах”, то иск Банка должен рассматриваться по существу в Англии.
Суд также отказал в ответчикам разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.
Напомним, в декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящихся под их контролем.
Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о возврате кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.
Детективное агентство Kroll по итогам аудита ПриватБанка подтвердило, что финучреждение до его национализации в конца 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
4 декабря 2018 г. суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.
Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, предоставленных позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.
При этом судья признал наличие в банке обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.
Вместе с тем суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.
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