Прибыль Привата за 9 месяцев стала абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины

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В январе-сентябре ПриватБанк увеличил прибыль в 5 раз до 27,4 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“ПриватБанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 до 27,4 млрд грн, что стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины”, – говорится в сообщении.
Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.
Напомним, среди последних технологических новинок банка:
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