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Прибыль Привата за 9 месяцев стала абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины

Прибыль Привата за 9 месяцев стала абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины

В январе-сентябре ПриватБанк увеличил прибыль в 5 раз до 27,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“ПриватБанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 до 27,4 млрд грн, что стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины”, – говорится в сообщении.

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.

Напомним, среди последних технологических новинок банка:

  • 12 сентября ПриватБанк презентовал обновленную версию приложения Приват24. Как теперь выглядит мобильная версия популярного интернет-банка, можно увидеть по ссылке.
  • ПриватБанк подключился к запуску SmartID. Банк совместно с государством намерен развивать такие проекты, как получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID; цифровое водительское удостоверение; цифровой студенческий билет.
  • ПриватБанк также недавно запустил бесконтактное кредитование с помощью смартфона. Чтобы оплатить смартфоном в рассрочку, необходимо: кассиру выбрать соответствующее меню терминала; для активации сервиса бесконтактного кредитования перед покупкой нужно установить в цифровом кошельке по умолчанию карту «Универсальная».
По материалам Finance.UA
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