ПриватБанк запустил бесконтактное кредитование с помощью смартфонов

ПриватБанк запустил новую для украинского и глобального банковского рынка технологию мгновенного оформления кредитных договоров рассрочки в бесконтактных цифровых кошельках Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, оформление кредита при оплате за товар смартфоном происходит так же мгновенно и бесконтактно, как и оплата собственными средствами. А оплатить в рассрочку покупки можно в любой торговой точке, в которой установлен POS-терминал ПриватБанка.

«ПриватБанк стал первым украинским банком, клиенты которого смогли пользоваться цифровыми кошельками для оплаты покупок смартфоном. Теперь мы стали первым банком в мире, который добавил в цифровой кошелек функцию оформления рассрочки одним тапом смартфона», – отметил Евгений Васильцов.

Что нужно для оплаты смартфоном покупки в рассрочку: