Три мобильные операторы Украины готовятся изменить тарифы

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Kyivstar, Lifecell и Vodafone планируют изменить предоставление своих услуг.
Об этом на странице в Facebook сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен.
Планируют изменить условия тарификации для абонентов.
Теперь четыре недели не будут считаться пакетным месяцем.
“Рассматривали комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи (Kyivstar, Lifecell, Vodafone. – ред.). Каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов исправлять”, – рассказала Мария Процишен.
Не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период, но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц.
Окончательное решение пока не принято.
“Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется”, – добавила Процишен.
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