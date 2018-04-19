«Киевстар» меняет тарифы

Мобильный оператор «Киевстар» отменяет с 1 мая 2018 г. несколько тарифных пакетов для своих контрактных абонентов.

Об этом он сообщил в адресной клиентской рассылке в ультимативной форме: «Ваш тариф прекращает свое действие и будет бесплатно изменен на «Безлим Gold». За 650 грн./месяц», — говорится в одном из таких извещений для абонента плана «Все за 500».

Только в call-центре компании объяснили, что «Киевстар» не будет опускаться до банального вымогательства крупных сумм, и все-таки оставит за человеком право выбора пакета после отмены нынешнего тарифного плана. Там же уточнили, что отменяется несколько пакетов, не только «Все за 500»: мобильщики не будут работать по дорогому предложению за 800 грн., а также по самому дешевому за 40 грн. «Классический» — вместо него предложат тарифный план за 50 грн.

«В старом минимальном пакете было 40 гривен абонентской платы и по 11 копеек за каждую минуту разговоров с 20 Мбайт бесплатного интернета. Все остальное платное. В этом уже нет смысла. Сейчас можно за 50 грн. получить тариф с безлимитными разговорами с другими абонентами Киевстар и прочими предложениями», — отметила менеджер «Киевстар», признав, что речь идет о фактическом повышении тарифов.

Она уточнила, что после отключений у «Киевстара» останется всего около десятка тарифных пакетов для контрактных абонентов. И что не очень активно общающимся людям будут подходить не только более дорогие предложения, такие, например, как «Безлим Gold» за 650 грн./месяц, но и варианты подешевле. Например, за 475 грн., в который кроме безлимитных разговоров между абонентами «Киевстар» (предлагающихся всем) входит еще 1000 минут на разговоры с клиентами других мобильных операторов, 1000 смс-сообщений, безлимитный интернет и 25 минут разговора на звонки за рубеж.

В еще более дешевое предложение — за 350 грн. — входит заметно меньше бесплатных опций: 700 минут разговоров на других операторов, 700 смс-сообщений, безлим в интернете. И не входят разговоры с заграничными абонентами.

Кстати, многие предложения оператора совпали с тарифными планами, заявленными его пресс-службой под 4G. Для людей их анонсировали шесть: «Киевстар 4G», «Киевстар 4G Extra», «Киевстар 4G Ultra», «Киевстар 4G Premium», а также «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP». И столько же для корпоративных абонентов: «Киевстар 4G 125», «Киевстар 4G 175», «Киевстар 4G 275», «Киевстар 4G Premium», а также «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP».

Оператор не указывает в релизе новые цены по всей линейке предложения. А сообщает лишь минимальные расценки, которые для контрактных абонентов стартуют с 95 грн в месяц, для корпоративных — со 120 грн.