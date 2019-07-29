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lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы

lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы

Мобильные операторы продолжают публиковать неутешительные итоги работы во втором квартале 2019 года. Следом за компанией «Киевстар» lifecell тоже показал свои цифры.

Об этом свидетельствуют данные отчета компании.

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По их данным, всего за 3 месяца абонбаза самого маленького из «большой тройки» оператора сократилось до 6,8 млн. Это на 100 тыс. меньше, чем в конце мая, и на 1 млн. ниже показателей второго квартала 2018-го. Об этом свидетельствуют данные отчета компании.

У оператора такое сокращение связывают с отказом украинцев от использования двух сим-карт. Очевидно, к этому приводит подорожание связи и смена структуры потребления телеком-услуг (все без исключения операторы рапортуют о росте интернет-трафика в своих сетях).

Впрочем, есть и другая версия. В апреле 2019-го председатель правления Turkcell (владеет украинским оператором) Ахмет Акча спрогнозировал, что lifecell станет безубыточным со следующего года. С момента своего основания в 2004 году компания ни разу не приносила прибыль.

По материалам УБР
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